Spor

Göztepe ile Konyaspor puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, Konyaspor'u konuk etti. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

29 Ağustos 2025 Cuma 23:32
Göztepe ile Konyaspor puanları paylaştı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, Konyaspor'u konuk etti.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İlk yarısı 0-0 golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Göztepe'yi öne geçirem golü, 50. dakikada Anthony Dennis kaydetti. Konyaspor'a beraberliği getiren gol ise 85. dakikada Tunahan Taşçı'dan geldi. Bu gol, Göztepe'nin bu sezon yediği ilk gol oldu.

Bu sonuçla birlikte 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ile yenilmezlik serisini sürdüren Göztepe, 8 puana yükselerek maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti.

Beşiktaş ile oynayacağı maç ertelenen ve 1 maç eksiği bulunan Konyaspor ise 7 puanla 4. sırada konumlandı.

Ligin 5. haftasında Göztepe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Konyaspor ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

