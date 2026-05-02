Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'yi konuk etti.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin golünü 90+3. dakikada Umut Nayir atarken, sarı-kırmızılıların tek golünü 32. dakikada Juan kaydetti.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün, yönetti. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından yayınlandı. Müsabakanın VAR koltuğunda Eren Özyemişçioğlu oturdu.

TRABZONSPOR'UN MATEMATİKSEL OLARAK ŞAMPİYONLUK ŞANSI KALMADI

bordo-mavili takımın şampiyonluk şansı matematiksel olarak bitmiş oldu.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YOK

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç 40. Ve 42. dakikada gördüğü 2 sarı kartla oyun dışında kaldı.

Böylece, 28 yaşındaki oyuncu 33. haftada oynanacak olan Beşiktaş derbisinde sahada yer alamayacak.

32. RANDEVUDA KAZANAN ÇIKMADI

Trabzonspor ile Göztepe, Trabzon'da yaptıkları bu maçla birlikte Süper Lig'de 32'nci kez karşı karşıya geldi.

Bugüne dek oynanan 31 karşılaşmada bordo-mavililer rakibine 14 kez üstünlük sağladı. Bu maçla birlikte Taraflar, 12. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 47 gol atarken kalesinde 27 gol gördü.

5. BERABERLİK...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında karşılaşan Trabzonspor ile Göztepe, bu karşılaşmayla beraber 16. maçlarında 5. kez berabere kalmış oldular. Geriye kalan 11 maçın 8'ini Trabzonspor kazanırken, 3 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip lehine tamamlanmıştı.

İLK YARI KÖTÜ GİDİŞATI DURDURMUŞTU

Geçen sezon Göztepe karşısında iki karşılaşmayı da 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak kazanamayan Trabzonspor, bu sezon ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda yenmeyi başarmışı.

Bordo-mavililer, sezonun ilk yarısında İzmir'de rakibini 2-1'lik sonuçla mağlup etmişti.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Ndiaye'nin pasına hareketlenen Mouandilmadji'nin kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak Günay'ın müdahalesiyle kornere gitti.

90. dakikada Krastev'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanı içinde iyi yükselen Heliton'un kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

90+3. dakikada Trabzonspor eşitliği sağladı. Zubkov'un sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Lovik'in indirdiği topu Umut Nayir filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.