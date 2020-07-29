DHA 29 Temmuz 2020 Çarşamba 12:50 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 12:50

Süper Lig'de 3 sezondur kalesini koruyan Beto Pimparel ile yollarını ayıran Göztepe, yeni sezon öncesi kaleci arayışlarına başladı. Daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un file bekçisi İbrahim Sehiç ve Medipol Başakşehir'de yedek bekleyen Volkan Babacan'la ilgilenen sarı-kırmızılıların İngiltere Championship ekibi Preston'da forma giyen Declan Rudd ve Yukatel Denizlispor'la yollarını ayıran Adam Stackhowiak'ı listesine aldığı bildirildi. Portekizli Beto'nun ardından kaleye deneyimli bir isim almayı planlayan Göz-Göz'ün Rudd ve Stackhowiak'tan birini tercih edeceği vurgulandı. Norwich City'de kariyerine başlayan 29 yaşındaki İngiliz kaleci Rudd, Charlton Athletic'te de forma giydi.

Rudd bu sezon Championship'te 40 maça çıkarak istikrarlı bir tablo çizdi. Polonyalı Stackhowiak ise koronavirüs salgını arasının ardından Süper Lig yeniden başlarken Denizlispor'la yollarını ayırdı. Alacaklarını gerekçe gösteren 33 yaşındaki kaleci kenti terk etti. Son 2 sezon Denizlispor'da görev yapan deneyimli eldiven özellik bu sezon Süper Lig'de kurtardığı penaltılarla adından söz ettirdi. Stackhowiak, Türkiye'de Gaziantep Futbol Kulübü'nde de forma giydi. Denizlispor'a 2018-2019'un başında gelen kaleci, yeşil-siyahlılarla 1. Lig şampiyonluğu da yaşadı.

SERDAR İÇİN ANTALYA İDDİASI

Göztepe'de attığı 7 golle takımın en skorer isimlerinden olup 4 Temmuz'da oynanan Fenerbahçe maçında çapraz bağları koptuğu için 6 ay sahalardan uzak kalacak Serdar Gürler'in Fraport TAV Antalyaspor'a transferinin an meselesi olduğu iddia edildi. Antalyaspor'un Göz-Göz'le olan kiralık sözleşmesi biten 29 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisini İspanyol kulübü Huesca'dan aldığı belirtildi. Göztepe de Serdar'ın bonservisini alıp tecrübeli oyuncuyu sakatlığına rağmen kadroda tutmak için girişim yapmıştı.

SEPİL BIRAKMAK İSTİYOR

Göztepe'nin yanı sıra Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nda başkanlık yapan Mehmet Sepil, vakıftaki görevinden ayrılmak istiyor. Bu sezon başkanlığa gelen Sepil, kararını dün İstanbul'daki son toplantıda diğer kulüplere bildirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç başta olmak üzere birçok kulüp başkanının Sepil'i başkanlıktan ayrılmaması için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

LEO'YA DAVA

İzmir temsilcisi Göztepe'nin, geçen ay kulüple olan sözleşmesini, ücretini alamadığı gerekçesiyle tek taraflı sonlandıran Leo Schwechlen'e haksız fesih davası açtığı öğrenildi. Göz-Göz, Fransız defans oyuncusundan haksız fesih nedeniyle 125 bin Euro tazminat talep ediyor.