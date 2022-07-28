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Spor

Göztepe, İrfan Can'a karşılık Trabzonspor'dan kaleci ve forvet istedi

Trabzonspor'dan golcü Enis Destan ve kaleci Taha Tepe'yi isteyen Göztepe, bordo mavili kulübe İrfan Can Eğribayat'ı önerdi.

DHA28 Temmuz 2022 Perşembe 12:55 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe ile son şampiyon Trabzonspor arasında transfer trafiği sıklaştı. Kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı gözden çıkaran sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki kaleciye karşılık Trabzonspor'dan golcü Enis Destan ve genç kaleci Taha Tepe'yi istediği bildirildi. Trabzonspor'dan bir miktar da para talep eden Göztepe'nin en kısa zamanda transferi resmileştireceği kaydedildi.

Göztepe'nin ayrıca Beşiktaş'tan kanat oyuncusu Ajdin Hasic ile de ilgilendiği bildirildi.

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