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Spor

Göztepe, Isaac Solet için düğmeye bastı

Göztepe, Slavia Sofia'da forma giyen 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Isaac Solet'le ilgileniyor.

IHA18 Haziran 2024 Salı 13:31 - Güncelleme:
Göztepe, Isaac Solet için düğmeye bastı
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Kısa bir süre önce ilk transfer hamlesini yaparak 29 yaşındaki sol bek Djalma Silva'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti. İzmir ekibi, geçtiğimiz sezonu önce Romanya 2. Lig ekibi Spartac Bucuresti takımında geçiren devre arasında ise Bulgaristan'ın Slavia Sofia takımına transfer olan Isaac Solet için çalışmalara başladı.

Bulgar ekibiyle 11 maça çıkan genç oyuncu, sahada kaldığı 591 dakika boyunca skor üretmeyi başaramazken orta sahada gösterdiği mücadeleyle de futbolseverlerin beğenisini topladı. Stanimir Stoilov'un ve ekibinin de olumlu rapor verdiği Solet'in uygun şartlar oluşması halinde transferinin bitirilmesi planlanıyor.

Yaz döneminin gelmesiyle milli takıma giden 22 yaşındaki oyuncu, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Dünya Kupası 2026 Elemeler Afrika Elemeleri'nde ter döküyor. Şu ana kadar milli formayla 4 maça çıkan Solet, ilk 11'in de değişilmez isimlerinden birisi olmayı başardı.

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