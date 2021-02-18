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Spor

Göztepe, Kadıköy'de 21 yıldır galibiyete hasret

Fenerbahçe'ye karşı son deplasman galibiyetini 1999-2000 sezonunda Süper Lig'de 3-2'lik skorla alan Göztepe, 21 yıllık 3 puan hasretine son vermek istiyor.

DHA18 Şubat 2021 Perşembe 11:56 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 11:56
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Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir galibiyetiyle karabulutları dağıtan Göztepe, gözünü pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak maça çevirdi. Sarı-kırmızılılar son yıllarda deplasmanda rakibine diş geçiremedi. Göztepe, Ülker Stadı'nda oynanan son 6 resmi maçta sadece 1 beraberlik elde edebilirken, 5 karşılaşmayı kaybetti. Fenerbahçe'ye karşı son deplasman galibiyetini 1999-2000 sezonunda Süper Lig'de 3-2'lik skorla alan İzmir ekibi 2001-2002 sezonunda Kadıköy'de sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe ve Göztepe'nin 2002-2003 sezonundaki randevusu ise golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İki takım 10 sene sonra bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaştı. Fenerbahçe kupada 2012-2013 sezonunda 5'inci tur müsabakasında Göztepe'yi evinde 4-0 yenerek adını bir üst tura yazdıran taraf oldu. Göztepe'nin tam 14 sene sonra döndüğü Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda İstanbul'da oynadığı maçta sarı-lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrılırken, 2018-2019'daki müsabakayı da Fenerbahçe 2-0 kazanmayı başardı. Geçen sezon da yine tarife değişmedi, Göztepe, Ülker Stadı'ndaki maçı 2-1 kaybetti. Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de Napoleoni'nin sakatlığı sürüyor.

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