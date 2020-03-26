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Spor

Göztepe kalecisi Beto: ''Hayatım ve kariyerimdeki en zorlu maça çıkmış bulunmaktayım''

Göztepe'nin kalecisi Beto, Portekiz basınına koronavirüs salgını ve Türkiye'deki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

26 Mart 2020 Perşembe 20:49 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 20:49
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Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'nun açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"AİLEMİ KORUMALIYIM"

"Ailemi koruma ve onları savunma zorunluluğum var ve şu anda sorumlu hissediyorum. Hayatımda ve kariyerimdeki en zorlu maça çıkmış durumdayım. Ailemi olacak her şeyden korumayı başarmalıyım. Bununla başa çıkmayı başarırsak, hayatımın en iyi savunma performansını sergilemiş olacağım. 

Ülkeden ayrılma iznimiz yok. Ailem ve ben 2 haftadır karantinadayız ve bu sırada İstanbul'a uçakla giderek, bir otelde kalmak zorunda kaldık. Açıkçası endişelendik. Salı günü bir maç oynadık. Federasyonun riskin farkına varması için uğraştık ve sonunda doğru karar alındı. Geç oldu ancak lig durduruldu."

"HERKES EVİNDE ÇALIŞIYOR"

"Kulübümüzün ve teknik heyetimizin isteği doğrultusunda herkes evinde kişisel çalışmalarını yapıyor. Ben de yapmaya çalışıyorum. Şanslıyım ki evimde bir bahçem var, bir spor salonum var ve fiziksel olarak kendimi iyi durumda tutabiliyorum. Kızımı bahçeye çıkartarak güneş görmesini sağlayabiliyorum ancak dışarı çıkmıyoruz. Arada mecburen alışverişe gidiyorum ve üst düzey önlemler alarak bunu yapıyorum.

Şu anda sokağa çıkma yasağı yok ancak kulübümüzden dışarı çıkılmaması yönünde bir rica var. Kimsenin şehirden ayrılmamasını istiyorlar. Şu anda ailemizle geçirebileceğimiz bir zamanımız var ve evde aktiviteler yapıyoruz. Elimizdeki zamanın değerine varmıyoruz çoğu zaman ve ailemizle olamıyoruz. Bu yüzden değerli bir andayız."

"ÖNEMLİ OLAN SAĞLIK"

Günlük hayatımızı özledik, idman yapmayı özledik, soyunma odasını özledik.. Ancak şu anda daha önemli olan sağlık. İnsanların da sabırlı olmasını ve futboldan daha önemli değerlere odaklanmalarını istiyorum. Futbol tutkularını biraz kontrol altına alsınlar.

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