25 Ağustos 2025 Pazartesi
Spor

Göztepe, kalesine duvar ördü

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı ilk 3 maçta kalesini gole kapatarak, önemli bir savunma performansına imza attı.

IHA25 Ağustos 2025 Pazartesi 10:54 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'e iyi bir giriş yapan Göztepe, ilk 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Henüz yenilgi yüzü görmeyen İzmir ekibi, bu süreçte rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise gol görmedi. Geçtiğimiz sezon savunma performansıyla zaman zaman eleştirilen Stanimir Stoilov'un öğrencileri, bu sezon hem taraftarlarından hem de futbolseverlerden bu anlamda tam not aldı. Kale için de Mateusz Lis'in ilk tercih olacağı ifade edilirken, o bölgeye bir transferin yapılması beklenmiyor. Stoper hattında geçtiğimiz sezondan büyük bir değişiklik yapmayan Göztepe, sadece Godoi'yi kadrosuna kattı. İzmir ekibi, savunma anlamındaki bu istikrarını gelecek haftalarda da devam ettirip, Avrupa hedefi için önemli bir yol kat etmek istiyor.

DEFANS HATTI MAÇ MAÇ PLANLANIYOR

Savunma performansıyla öne çıkan Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov, maç maç defans hattında değişikliğe gidiyor. Deneyimli çalıştırıcı, Rize deplasmanında Taha, Heliton ve Bokele'yi ilk 11'de oynattı. Bulgar teknik adam, ikinci yarıda ise diğer stoperler Godoi ve Furkan'a şans verdi. İzmir'de oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında ise Godoi, Heliton ve Bokele'yi sahaya süren Stoilov, maçın gidişatına göre yine iki stoperi Taha ve Furkan'ı oyuna aldı. Sarı-kırmızılılarda son olarak oynanan Karagümrük deplasmanında ise Furkan, Heliton ve Bokele üçlüsü forma giydi. Godoi sakatlığından dolayı süre alamazken, Taha ise son dakikalarda oyuna dahil oldu.

MİROSHİ, ORTA SAHAYA DEVŞİRİLDİ

Göztepe'nin 22 yaşındaki Tanzanyalı oyuncusu Novatus Miroshi, geçtiğimiz sezon zaman zaman savunma hattında oynasa da hem geçtiğimiz sezonun son bölümlerinde hem de bu sezon orta saha rotasyonuna girdi. Savunmanın her yerinde oynayabilen Miroshi, defansif orta sahanın yanı sıra merkez orta saha olarak da şans bulmaya başladı. Böylelikle Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un büyük bir eksiklik olmadığı sürece Tanzanyalı oyuncuyu stoper hattında kullanmaması bekleniyor.

