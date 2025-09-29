İSTANBUL 18°C / 13°C
Spor

Göztepe kalesine duvar ördü

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 7 karşılaşmanın 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı.

IHA29 Eylül 2025 Pazartesi 10:37 - Güncelleme:
Göztepe kalesine duvar ördü
Göztepe, Trendyol Süper Lig'de ilk 7 hafta sonunda yoluna yenilgisiz devam ederken, bu süreçte 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Henüz mağlubiyetle tanışmayan sarı-kırmızılılarda savunma performansı da dikkat çekiyor. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, oynanan 7 maçın 5'inde rakiplerinde gol izni vermedi. Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'ı 3-0'lık net skorlarla geçen Göztepe, Karagümrük karşısında da sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ve Eyüpspor'la ise golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, savunma anlamında ligin en başarılı takımları arasında yer aldı.

İzmir temsilcisi, sadece Konyaspor ve Kayserispor maçlarında filelerinde birer gole engel olamadı.

Göztepe, Galatasaray ile birlikte ligin en az gol yiyen iki takımı arasında yer alıyor.

