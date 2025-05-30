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Spor

Göztepe, Kasımpaşa'yı 2 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa, Göztepe'yi konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı, deplasman ekibi 2-1 kazandı

Haber Merkezi30 Mayıs 2025 Cuma 22:52 - Güncelleme:
Göztepe, Kasımpaşa'yı 2 golle geçti
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa, Göztepe'yi konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı, deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Mücadelenin 33. dakikasında penaltı kazanan deplasman ekibinde topun başına geçen Ahmed Ildız topu filelerle buluşturarak takımını öne geçirdi. Soyunma odasına Göztepe önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı hızlı başladı. 47. dakikada ev sahibi takım Ben Ouanes'in golüyle skorda eşitliği yakaladı.

90+2'de Victor Hugo'yla tekrar öne geçen İzmir ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde 13. galibiyetini alan Göztepe, sezonu 50 puanla tamamladı. Süper Lig'de 11. yenilgisini yaşayan Kasımpaşa ise 2024-25 sezonunu 47 puanla noktaladı.

YASİN ÖZCAN SON MAÇINA ÇIKTI

Öte yandan Kasımpaşa'da İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan, lacivert-beyazlı formayla son maçına çıktı. Milli futbolcu, kaptan olarak sahada yer aldı.

  • Trendyol Süper Lig
  • Kasımpaşa Göztepe
  • Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

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