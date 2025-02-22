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Spor

Göztepe, Kayserispor deplasmanında

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın saat 13.30'da Kayserispor'a konuk olacak.

IHA22 Şubat 2025 Cumartesi 13:29 - Güncelleme:
Göztepe, Kayserispor deplasmanında
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Kayserispor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kadir Has Şehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 35 puanla 6. sırada yer alıyor. Ev sahibi Kayserispor ise 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 21 puanla 17. sırada bulunuyor. Göztepe, bu müsabakayı kazanarak 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedeflerken, Kayserispor ise düşme hattından kurtulmak istiyor.

Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle Romulo, Taha Altıkardeş ve Emersonn'un Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek. Juan, Koray ve Dennis'in ise görev verilmesi halinde forma giyebileceği öğrenildi.

Öte yandan Göztepe ile Kayserispor arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı İzmir ekibi 3-0 kazandı.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Göztepe ile Kayserispor arasında oynanacak 25. hafta karşılaşmasını hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Murat Şener ile Murat Altan yapacak. Maçın 4. hakemi ise Melih Aldemir olacak.

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