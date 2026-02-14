İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2026 Cumartesi / 27 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe, Kayserispor karşısında 3 puan arayacak
Spor

Göztepe, Kayserispor karşısında 3 puan arayacak

Göztepe, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.

AA14 Şubat 2026 Cumartesi 10:30 - Güncelleme:
Göztepe, Kayserispor karşısında 3 puan arayacak
ABONE OL

Göztepe, Trendyol Süper Liginin 22. haftasında yarın sahasında Zecorner Kayserispor ile mücadele edecek.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Sezonda 21 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Göztepe, 40 puanla 4. sırada bulunuyor.

Ligin 12 golle en az gol yiyen takımı unvanının sahibi İzmir temsilcisi, seyircisi önünde kazanmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavisine devam edilen İsmail Köybaşı ve Efkan Bekiroğlu ile antrenmanda sakatlanan Juan'ın maçta forma giymesi beklenmiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Beyoğlu'nda panik anları: Bir anda alevlere teslim oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.