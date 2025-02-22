Göztepe, Kayserispor maçına hazır

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe, yarın saat 13.30'da Kadir Has Şehir Stadyumu'nda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu müsabakanın hazırlıklarını da tamamladı. Adnan Süvari Tesisleri'nde, Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirildi. İkinci bölümde taktiksel oyun yapılarak çalışmalar sona erdi. Sarı-kırmızılılar, bugün Kayseri'ye giderek kampa girecek.