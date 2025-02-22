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Spor

Göztepe, Kayserispor maçına hazır

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Göztepe maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA22 Şubat 2025 Cumartesi 15:20 - Güncelleme:
Göztepe, Kayserispor maçına hazır
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe, yarın saat 13.30'da Kadir Has Şehir Stadyumu'nda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu müsabakanın hazırlıklarını da tamamladı. Adnan Süvari Tesisleri'nde, Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirildi. İkinci bölümde taktiksel oyun yapılarak çalışmalar sona erdi. Sarı-kırmızılılar, bugün Kayseri'ye giderek kampa girecek.

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