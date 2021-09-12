Göztepe kazandı, Başakşehir yine yenildi

12 Eylül 2021 Pazar 22:12 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 22:12

Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe, 2-12lik skoral kazandı.

Başakşehir, ilk yarıyı 7. dakikada Deniz Türüç'ün attığı golle 1-0 önde kapattı.

Göztepe, 64. dakikada Cherif Ndiaye ile skoru eşitledi. David Tijanic, 84. dakikada Göztepe'ye galibiyeti getiren golü attı.

Başakşehir'e karşı son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe, yeni hocası Nestor El Maestro ile ilk galibiyetini aldı ve puanını 5 yaptı.

Lig tarihinde ilk kez sezonun ilk dört maçını mağlubiyetle kapatan Başakşehir, puanla tanışamadı.

Göztepe, gelecek hafta Altay'a konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.