İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2024 Cumartesi / 12 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5038
  • EURO
    34,7826
  • ALTIN
    2499.53
  • BIST100
    9693.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe kazandı, Süper Lig için beklemeye geçti!
Spor

Göztepe kazandı, Süper Lig için beklemeye geçti!

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Göztepe, konuk olduğu Giresunspor'u 3-0 mağlup etti.

20 Nisan 2024 Cumartesi 18:04 - Güncelleme:
Göztepe kazandı, Süper Lig için beklemeye geçti!
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Göztepe, Giresunspor deplasmanına konuk oldu. Çotanak Stadyumu'ndaki maçı İzmir temsilcisi 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 41 ve 49'da Yalçın Kayan ile 68. dakikada Ümit Akdağ attı.

SÜPER LİG İÇİN GERİ SAYIM

Göztepe, bu sonucun ardından 63 puana yükseldi ve Süper Lig'e yükselmeyi neredeyse garantiledi.

3 ve 4. sırada yer alan Çorum ve Kocaelispor 1 maçı eksik 52 puanda bulunuyor. Kalan 4 maçlarını kazanmaları durumunda en fazla 64 puana yükselebilecekler. Göztepe, kalan 3 maçında 2 puan alması durumunda Süper Lig biletini de resmen cebine koymuş olacak.

BU HAFTA DA GARANTİLEYEBİLİR

Çorum FK, pazar günü sahasında Adanaspor'u ağırlayacak. Kocaelispor ise pazartesi günü Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Göztepe, rakiplerinin puan kaybetmesi durumunda bu hafta da Süper Lig'e çıkmayı garantileyebilir. Göztepe, Süper Lig'i garantilemesi durumunda Eyüpspor'un ardından lige yükselen ikinci takım olacak.

1. Lig'den düşmesi daha önce kesinleşen Giresunspor ise Göztepe mağlubiyetiyle 7 puanda kaldı.

Göztepe, ligin bir sonraki haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Giresunspor, evinde Sakaryaspor'u konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.