Göztepe, Kemal Özdeş ile yolları ayırdı
Göztepe, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
Konuyla ilgili resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde:
“Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kemal Özdeş ve ekibine devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz.”
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