Göztepe, Kemal Özdeş ile yolları ayırdı

Konuyla ilgili resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde:

“Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kemal Özdeş ve ekibine devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz.”