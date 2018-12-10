Göztepe, Kemal Özdeş'i resmen açıkladı

Göztepe, teknik direktör Kemal Özdeş ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe'den yapılan açıklamada, "Yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanan Teknik Direktör Kemal Özdeş ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş bu akşam gerçekleşecek antrenman ile görev başı yapacak" ifadeleri kullanıldı.