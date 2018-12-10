Göztepe, Kemal Özdeş'i resmen açıkladı
Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Göztepe'de yeni teknik direktör Kemal Özdeş ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Göztepe, teknik direktör Kemal Özdeş ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Göztepe'den yapılan açıklamada, "Yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanan Teknik Direktör Kemal Özdeş ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş bu akşam gerçekleşecek antrenman ile görev başı yapacak" ifadeleri kullanıldı.
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