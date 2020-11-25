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Spor

Göztepe, Kırklarelispor maçına yedeklerle çıkacak

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Kırklarelispor'u konuk edecek olan Göztepe'de, fazla süre almayan isimlerin forma giymesi bekleniyor.

AA25 Kasım 2020 Çarşamba 10:23 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 10:23
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Kırklarelispor'u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçta, hakem Alper Çetin görev yapacak.

Ligde geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenerek 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekipte, fazla süre almayan isimlerin Kırklarelispor maçında forma giymesi bekleniyor.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 11. hafta itibarıyla 16 puanla 6. sırada bulunan Kırklarelispor, kupada bir önceki tur TFF 1. Lig ekibi Bereket Sigorta Ümraniyespor'u elemişti.

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