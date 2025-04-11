Göztepe, Konyaspor deplasmanında

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile Konya'da karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Göztepe, son 9 maçta 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. İzmir temsilcisi topladığı 39 puanla haftaya 7. sırada girdi.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ile Isaac Solet'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Ahmed Ildız ve Novatus Miroshi ile kart cezalısı Matsuki, bu maçta forma giyemeyecek.

Göztepe, sezonun ilk yarısında sahasında ağırladığı rakibi karşısında 2-0 galip gelmişti.

TÜMOSAN Konyaspor ile Süper Lig'de 12. maçına çıkacak olan Göztepe, daha önce 6 maçı kazanırken, 3 karşılaşmayı kaybetti, 2 maç ise berabere tamamlandı.