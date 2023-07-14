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Spor

Göztepe, Kubilay Kanatsızkuş'u renklerine bağladı

Göztepe, Çaykur Rizespor'dan 26 yaşındaki golcü oyuncu Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA14 Temmuz 2023 Cuma 14:23 - Güncelleme:
Göztepe, Kubilay Kanatsızkuş'u renklerine bağladı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar daha önce Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere'yi ve A. Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak ve Southampton'dan ise Mateusz Lis'i kadrosuna kattığını açıklamıştı.

İzmir temsilcisi, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "1997 doğumlu hücum oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Son olarak Ç. Rizespor forması giyen Kubilay Kanatsızkuş'un Süper Lig kariyerinde 104, TFF 1. Lig kariyerinde ise 62 maç bulunuyor. Kubilay Kanatsızkuş'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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