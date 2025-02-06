İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2025 Cuma / 8 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9037
  • EURO
    37,3614
  • ALTIN
    3296.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe kupada Gaziantep'i tek golle geçti
Spor

Göztepe kupada Gaziantep'i tek golle geçti

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 58. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Haber Merkezi6 Şubat 2025 Perşembe 23:04 - Güncelleme:
Göztepe kupada Gaziantep'i tek golle geçti
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Göztepe, Gaziantep FK'yi konuk etti.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçta Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 58. dakikada Kuryu Matsuki kaydetti.

Mücadele Göztepe'nin 1 -0 üstünlüğüyle sonuçlanırken ilk haftada da Erzurumspor FK'yi deplasmanda 1-0 yenen Sarı-Kırmızılılar, kupada ikide iki yaparak 6 puana ulaştı.

İlk haftada evinde İstanbulspor'u 4-0 yenen Gaziantep FK ise bu sonucun ardından 3 puanda kaldı.

Göztepe kupanın bir sonraki maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Gaziantep FK ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Süper Lig'de ise Göztepe, 10 Şubat'ta Bodrum FK'ye konuk olacak. Gaziantep FK ise haftayı BAY geçecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.