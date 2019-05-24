Göztepe ligde kalmak için kazanmak zorunda

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftaya düşme hattının hemen üzerinde giren Göztepe, daha önce aynı konumda yer aldığı sezonlarda son haftada ligde kalmayı başardı.

Geçen hafta deplasmanda düşme hattındaki rakiplerinden Bursaspor'la golsüz berabere kalan Göztepe, bir diğer rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Fenerbahçe'ye mağlup olduğu son hafta öncesinde 35 puanla 15. sırada yer aldı.

Ligde kalma umudunu son haftaya taşıyan Göztepe, 26 Mayıs Pazar günü ligde kalmayı garantileyen MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Rakibini yendiği takdirde Süper Lig'de kalacak sarı-kırmızılı ekibin MKE Ankaragücü ile berabere kalması halinde ligde kalabilmesi için Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Bursaspor'un puan kaybetmesi gerekiyor.

Sezon sonunda Göztepe ile Bursaspor'un olası puan eşitliklerinde genel averaja bakılacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe'nin puanının aynı olması halinde ise sarı-kırmızılı ekip rakibinin gerisinde kalacak.

Göztepe, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ligi aynı puanda bitirmeleri halinde ise Göztepe ve Bursaspor lige veda ederken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor lige tutunacak.

Kendini tekrar edecek

Süper Lig'e 1976-1977, 1979-1980, 1981-1982, 1999-2000 ve 2002-2003 sezonlarında veda eden Göztepe, daha önce 2 kez son haftaya düşme hattının hemen üzerinde girmesine rağmen aldığı sonuçlarla lige tutundu.

1974-1975 sezonunda 16 takımın bulunduğu Süper Lig'de Göztepe, son haftaya 24 puanla düşme hattındaki Samsunspor’un 1 puan önünde girdi. İzmir’de Samsunspor’u konuk eden sarı-kırmızılı ekip rakibiyle 1-1 berabere kalıp ligde kalmayı başardı.

1975-1976 sezonunda yine 16 takımla devam edilen ligde son haftaya 24 puan ve averajla 14. sırada giren Göztepe, son haftada Galatasaray'ı 2-0 yendi. Bu sonuçla MKE Ankaragücü ve Balıkesirspor lige veda etti.

Sarı-kırmızılı ekip, 1976-1977'de ise son haftaya 25 puan ve averajla 12. sırada girmesine rağmen deplasmanda Orduspor’a 2-1 yenilerek 15. sıraya geriledi ve averajla Süper Lig'den düştü.

Rakip MKE Ankaragücü

Ligin ilk yarısında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup eden Göztepe, rakibiyle ligde 40. maçına çıkacak. Daha önce 39 müsabakada 14 galibiyet, 11 beraberelik ve 14 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip 46 gol atıp kalesinde 39 gol gördü.

Göztepe İzmir'de rakibiyle oynadığı 19 maçta ise sahadan 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı. Bu müsabakalarda 21 gole imza atan İzmir temsilcisi kalesinde 22 gol gördü.

(AA)