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Spor

Göztepe maçı öncesi Gaziantep FK'da 5 oyuncu kart sınırında

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak Gaziantep FK'da zorlu maç öncesi Ndiaye cezalı bulunurken 5 oyuncuda kart sınırında yer alıyor.

AA6 Nisan 2025 Pazar 10:20 - Güncelleme:
Göztepe maçı öncesi Gaziantep FK'da 5 oyuncu kart sınırında
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Ligde deplasmanda çıktığı son 3 maçında, Trabzonspor'a 3-2, Konyaspor'a 1-0 yenilen Gaziantep ekibi, Beşiktaş karşısında 2-1 galip gelmişti.

Bu sezon oynadığı 27 maçta 38 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakip fileleri 36 kez havalandırdı, kalesinde ise aynı sayıda gole engel olamadı.

DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamayan Güneydoğu temsilcisi, ligde çıktığı 13 dış saha maçında sadece Sipay Bodrum FK ve Beşiktaş maçlarından galip gelebildi.

Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa deplasmanlarından ise beraberlikle ayrılan Gaziantep ekibi, diğer 9 maçından da puansız ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı takım, bu maçlarda rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde ise 29 gol gördü.

NDİAYE CEZALI, 5 OYUNCU KART SINIRINDA

Gaziantep FK'nin tecrübeli savunma oyuncusu Ndiaye kart cezası nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte ayrıca Okereke, Kozlowski, Semih Güler, Lungoyi ve Sorescu Göztepe karşısında kart görmeleri durumunda 31. haftada oynanacak Atakaş Hatayspor maçında sahada olamayacak.

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