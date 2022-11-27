Göztepe maçında yaralanan Ozan Evrim Özenç ve taraftarın tedavisi devam ediyor

Çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçında yaralanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in başında kesik oluştuğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı, tribüne atılan fişek nedeniyle yaralanan bir taraftarın ise ameliyata alındığı öğrenildi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmada, sahaya giren bir taraftarın köşe gönderiyle vurduğu Ozan Evrim Özenç, ambulansla Medicana International İzmir Hastanesine kaldırıldı.

Özenç'in başında kesik bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Medicana International İzmir Hastanesinden yapılan açıklamada kaleci Ozan Evrim Özenç'in bilincinin açık olduğu, ilk kontrollerinden sonra gereken tedavinin yapılması ve kontrol amaçlı hastaneye yatışının yapıldığı bildirildi.

Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralanan taraftar Mehmet Çakır da sahaya giren ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Çakır'ın fişeğin isabet etmesi sonucu yüzünden yaralandığı ve ameliyata alındığı belirtildi.

KALECİYE VURAN TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI



Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e köşe gönderiyle vuran taraftarı gözaltına aldı.

Altay taraftarlarının bulunduğu bölümden fişek atan kişinin tespiti için çalışmalarını yürüten ekipler, şüphelinin yakalanması için Altay taraftarlarının stattan çıkışına izin vermiyor. Stat kameralarını inceleyen polis, fişeği atan kişinin stada nasıl girdirdiğini de araştırıyor.

Öte yandan Vali Yavuz Selim Köşger ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne da Gürsel Aksel Stadına gelerek incelemede bulundu.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlatmış, yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmuş, daha sonra müsabaka tatil edilmişti.