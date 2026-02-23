İSTANBUL 10°C / 5°C
23 Şubat 2026 Pazartesi
  • Göztepe maçındaki golü gündem oldu! Hyeon-gyu Oh Güney Kore'de manşetlerde
Spor

Göztepe maçındaki golü gündem oldu! Hyeon-gyu Oh Güney Kore'de manşetlerde

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh gollerini atmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk ettiği maçta takımının son golünü kaydetti. Şık bir gole imza atan Hyeon-gyu Oh ülkesi Güney Kore'de gündem oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ23 Şubat 2026 Pazartesi 10:49 - Güncelleme:
Göztepe maçındaki golü gündem oldu! Hyeon-gyu Oh Güney Kore'de manşetlerde
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk etti. Siyah-beyazlı ekip maçı 4-0 kazanıp haftayı kayıpsız tamamladı. Beşiktaş'ın Süper Lig'de ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden Hyeon-gyu Oh, takımının dördüncü golünde ağları havalandıran isim oldu. Güney Koreli forvet, Beşiktaş formasıyla çıktığı üçüncü maçında da golünü kaydetti.

Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş kariyerine iyi bir başlangıç yaparken siyah-beyazlı takımdaki performansı, ülkesi Güney Kore'de de geniş yer buldu. Güney Kore'de yayın yapan haber sitelerinden Daum'da Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Hyeon-gyu Oh'la ilgili açıklamalarına yer verilerek, "Bu gerçekten de övgü dolu yorumlar. Hyeon-gyu Oh gerçekten de harika bir performans sergiledi. Göztepe karşısında iyi bir izlenim bıraktı ve sağ ayağıyla çektiği sert şutla golünü attı." denildi.

The JoongAng'daki haberde ise Beşiktaş'ın Göztepe'yle oynadığı maçla ilgili, "Türkiye'ye transfer olan Hyeon-gyu Oh, üst üste üç maçta gol atarak mükemmel golcülük yeteneğini sergiledi. Milli futbolcunun takımının hücum hattı alev alev yanıyor." ifadelerine yer verildi.

Hankyoreh, 24 yaşındaki golcü için, "Ceza sahasına kadar dripling yaptı ve ardından ceza sahasının hemen içinden sağ ayağıyla güçlü bir şut çekti ve topu ağların üst köşesine gönderdi. Şut o kadar güçlüydü ki kaleci durduramadı." denildi.

Chosun'daki haberde Hyeon-gyu Oh için şu ifadelere yer verildi, Hyeon-gyu Oh'nun Türkiye'ye transferinden sonra yükselişi çok hızlı oldu. Alanyaspor'a karşı oynanan iç saha maçında attığı muhteşem rövaşata golüyle taraftarları coşturdu. Ardından Başakşehir'e karşı deplasmanda oynanan maçta bir gol atıp bir asist yaparak takımın geri dönüşüne katkıda bulundu. Ve bugün de güçlü bir füzeyle taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı."

