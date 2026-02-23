Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk etti. Siyah-beyazlı ekip maçı 4-0 kazanıp haftayı kayıpsız tamamladı. Beşiktaş'ın Süper Lig'de ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden Hyeon-gyu Oh, takımının dördüncü golünde ağları havalandıran isim oldu. Güney Koreli forvet, Beşiktaş formasıyla çıktığı üçüncü maçında da golünü kaydetti.

Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş kariyerine iyi bir başlangıç yaparken siyah-beyazlı takımdaki performansı, ülkesi Güney Kore'de de geniş yer buldu. Güney Kore'de yayın yapan haber sitelerinden Daum'da Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Hyeon-gyu Oh'la ilgili açıklamalarına yer verilerek, "Bu gerçekten de övgü dolu yorumlar. Hyeon-gyu Oh gerçekten de harika bir performans sergiledi. Göztepe karşısında iyi bir izlenim bıraktı ve sağ ayağıyla çektiği sert şutla golünü attı." denildi.

The JoongAng'daki haberde ise Beşiktaş'ın Göztepe'yle oynadığı maçla ilgili, "Türkiye'ye transfer olan Hyeon-gyu Oh, üst üste üç maçta gol atarak mükemmel golcülük yeteneğini sergiledi. Milli futbolcunun takımının hücum hattı alev alev yanıyor." ifadelerine yer verildi.

Hankyoreh, 24 yaşındaki golcü için, "Ceza sahasına kadar dripling yaptı ve ardından ceza sahasının hemen içinden sağ ayağıyla güçlü bir şut çekti ve topu ağların üst köşesine gönderdi. Şut o kadar güçlüydü ki kaleci durduramadı." denildi.

Chosun'daki haberde Hyeon-gyu Oh için şu ifadelere yer verildi, Hyeon-gyu Oh'nun Türkiye'ye transferinden sonra yükselişi çok hızlı oldu. Alanyaspor'a karşı oynanan iç saha maçında attığı muhteşem rövaşata golüyle taraftarları coşturdu. Ardından Başakşehir'e karşı deplasmanda oynanan maçta bir gol atıp bir asist yaparak takımın geri dönüşüne katkıda bulundu. Ve bugün de güçlü bir füzeyle taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı."