Göztepe, Malatya'da geriden gelerek kazandı

14 Ocak 2022 Cuma 22:12 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 22:12

Süper Lig'de 21. hafta maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Göztepe oldu.

Yeni Malatyaspor'un golünü 7. dakikada Mustafa Eskihellaç kaydetti. Göztepe'nin golleri 15. dakikada Berkan Emir (penaltı) ve 73. dakikada Halil Akbunar'dan geldi.

Bu galibiyetin ardındna Göztepe puanını 21'e yükseltti. Son sıradaki Yeni Malatyaspor 15 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Yeni Malatyaspor Mustafa Eskihellaç'ın golüyle öne geçti. Hızlı hücumda Kenan Özer'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Mustafa sağ çaprazda ceza sahasına girdi ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Mustafa Eskihellaç, uzak köşeye çok güzel vurarak topu ağlarla buluşturdu: 1-0

13. dakikada Göztepe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Sadık Çiftpınar, elle oynayınca maçın hakemi penaltıyı gösterdi.

15. dakikada Göztepe Berkan Emir ile beraberliği buldu. Göztepe'nin kazandığı penaltıda topun başına geçen Berkan Emir, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve maça eşitlik geldi: 1-1

17. dakikada Göztepe'de sağ kanattan ceza sahasına doğru yerden gönderilen topa Ndiaye penaltı noktası üzerinde gelişine vurdu, kaleci Ertaç Özbir, gole izin vermedi.

22. dakikada Göztepe'de Kerim Alıcı'nın sağ kanattan ortasında Halil Akbunar, topa doğru hareketlendi ve kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. Sonrasında yapılan VAR incelemesi ile ofsayt kararı verildi ve gol iptal edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48'inci dakikada ceza sahası içerisinde Halil'in içeriye çevirdiği top, kaleci Ertaç kontrol edemeyince ağlara gitti. VAR odasından gelen uyarıyı dinleyen hakem Cüneyt Çakır, önceki pozisyonun dışarıdan içeriye girdiği gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

62'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mounir'in çektiği sert şutu az farkla auta çıktı.

72'nci dakikada Nwobodo sol kanattan topla birlikte ceza sahasına girmeden yerden ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde Lourency'in şutunda top filelerle buluştu: 1-2.

76'ncı dakikada Mounir'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutu soldan auta çıktı.

Karşılaşma Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Alparslan Dedeş, Deniz Caner Özaral

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Azubuike, Sadık, Semih (Dk.55 Aabid), Wallace (Dk.82 Awuku), Hafes, Dicko (Dk.82 Kubilay), Mustafa, Donsah, Mounir, Kenan (Dk.82 Mallan)

GÖZTEPE: İrfan - Wilker, Atınç, Atakan, Berkan, Soner, Obinna, Kerim, Halil (Dk79 Yalçın), Makana (Dk.68 Lourency), Ndiaye (Dk.79 Jahovic)

GOL: Dk.7 Mustafa (Yeni Malatyaspor) Dk.15 Berkan Dk.72 Lourency (Göztepe)

SARI KARTLAR: Adem (Yeni Malatyaspor) Halil (Göztepe)