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Göztepe, Manuel Fernandes'i transfer ediyor

İzmir temsilcisi daha önce Beşiktaş forması giyen Manuel Fernandes’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Türkiye’ye dönmek ve tekrar Süper Lig’de forma giymek isteyen Portekizli oyuncu ve menajeri ile yapılan görüşmeler sonucunda büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Göztepe kaptanı Beto’nun vatandaşı Fernandes’in transferinde etkin rol oynadığı öğrenilirken, Göztepe yönetiminin bu transferi bitirmek için tüm fedakarlığı yapacağı öğrenildi. Göztepe’nin ve projelerin anlatıldığı görüşmede Fernandes’in de Göztepe’de forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi.

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılarda, Mehmet Sepil’in Fernandes transferini yeni stat ile birlikte taraftara hediye olarak sunmak istediği de gelen bilgiler arasında. 

(TRT Spor)

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