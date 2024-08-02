Göztepe Mateusz Lis için anlaşma sağladı

Göztepe'nin futbol şubesi gibi Sport Republic firmasının yönettiği, İngiltere Premier Ligi'ne tekrar yükselen Southampton'ın Lis'i İzmir ekibine vermeye yeşil ışık yaktığı iddia edildi. Southampton'a yakın sosyal medya hesapları, Göztepe'nin İngiliz temsilcisiyle Lis için anlaşmaya vardığını, 27 yaşındaki file bekçisinin transfer sezonu bitmeden İzmir'e döneceğini iddia etti.

Şimdiye kadar 7 transfer yapan Göztepe'de önceki gün düzenlenen basın toplantısında 3 ya da 4 oyuncu daha alma planları olduğunu söyleyen Sportif Direktör Ivan Mance, "Görev yaptığım her takımda 3 kaleci ile çalıştık. Şu an bizde 2 kaleci var. Bir kaleci daha alacağız. Lis'in ise olma olasılığı var. Bunun 3 taraf için de olumlu olması gerekiyor. Mateusz Lis kesinlikle olasılıklardan bir tanesi" açıklamasını yapmıştı. Kadrosunda altyapı patentli Arda Özçimen bulunan Göztepe, kaleye Ankara Keçiörengücü'nden eski file bekçisi Ekrem Kılıçarslan'ı da almıştı.

SON PROVA GÜRSEL AKSEL'DE

Göztepe, Süper Lig'de yeni sezon öncesi son provayı Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarı önünde yapacak. Göz-Göz, yeni transferleriyle taraftarıyla ilk kez yarın Kayserispor'u ağırlayacağı hazırlık maçında buluşacak. Gürsel Aksel Stadı'ndaki maç saat 20.00'de başlayacak. Yeni sezon kombine biletlerin geçerli olacağı karşılaşmanın bilet fiyatları ise batı tribünü 600, misafir 200 TL olarak açıklandı.