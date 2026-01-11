İSTANBUL 11°C / 3°C
Göztepe, Mehmet Şamil Öztürk'ü transfer etti

Göztepe, 20 yaşındaki kaleci Mehmet Şamil Öztürk ile 2 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç file bekçisi, sarı-kırmızılılara transfer olmadan önce Kayserispor forması giyiyordu.

Göztepe, Mehmet Şamil Öztürk'ü transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 20 yaşındaki kaleci Mehmet Şamil Öztürk ile 2 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmet Şamil Öztürk, kendisini 2 yıl kulüp opsiyonlu 2,5+2 yıllığına sarı-kırmızılı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Şamil'e bir kez daha ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılara imza atmasını diliyoruz." denildi.

Genç kaleci, en son Zecorner Kayserispor forması giymişti.

