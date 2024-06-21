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Spor

Göztepe, Nazım Sangare ile anlaşma sağladı

Göztepe, son olarak Fatih Karagümrük'te forma giyen 30 yaşındaki sağ bek oyuncusu Nazım Sangare ile prensip anlaşmasına vardı.

IHA21 Haziran 2024 Cuma 11:28 - Güncelleme:
Göztepe, Nazım Sangare ile anlaşma sağladı
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilk transfer hamlesini yaparak 29 yaşındaki sol bek Djalma Silva'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de sağ bek bölgesine takviye yapmak için harekete geçti. İzmir ekibi, geçtiğimiz sezonu Fatih Karagümrük'te geçiren tecrübeli sağ bek Nazım Sangare ile prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli oyuncunun da sarı-kırmızılı kulüpte oynamaya sıcak baktığı ifade edilirken, taraflar arasında son detayların konuşulmasının ardından bu transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

SOLET TRANSFERİNDE SONA GELİNDE

Göztepe, geçtiğimiz sezonu önce Romanya 2. Lig ekibi Spartac Bucuresti takımında geçiren devre arasında ise Bulgaristan'ın Slavia Sofia takımına transfer olan Isaac Solet ile her konuda anlaşmaya vardı. Orta Afrika Milli Takımı'nda da görev yapan Solet'in kısa bir süre içerisinde İzmir'e gelip sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi. Daha sonra da sarı-kırmızılı ekibin bu transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.

GÖZTEPE, KAMPA GİRİYOR

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Stanimir Stoilov yönetiminde yoğun bir çalışma dönemi geçirecek olan Göztepe'nin programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 15 günlük Slovenya kampı da gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama ise şöyle:

"Takımımız, 24 Haziran Pazartesi günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'mizde bir araya gelecek.

10 Temmuz Çarşamba gününe kadar çalışmalarını İzmir'de sürdürecek olan Göztepe'miz, aynı gün Slovenya'nın Bled kentine hareket edecek.

Takımımız, 25 Temmuz Perşembe gününe kadar çalışmalarına Slovenya'da devam edecek ve daha sonra İzmir'e dönüş yapacak.

Takımımızın kamp dönemi boyunca oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise önümüzdeki günlerde duyurulacak."

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