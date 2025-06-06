İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2025 Cuma / 10 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2696
  • EURO
    44,85
  • ALTIN
    4238.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe, Ogün Bayrak ile nikah tazeledi
Spor

Göztepe, Ogün Bayrak ile nikah tazeledi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ogün Bayrak'ın sözleşmesinde bulunan 1 yıl daha uzatma opsiyonunu kullandığını bildirdi.

IHA6 Haziran 2025 Cuma 12:16 - Güncelleme:
Göztepe, Ogün Bayrak ile nikah tazeledi
ABONE OL

Göztepe, Ogün Bayrak'ın sözleşmesinde bulunan 1 yıl daha uzatma opsiyonunu kullandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Göztepe, bu kapsamda iç transfere öncelik verdi. İlk olarak 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed Ildız ile de yola devam kararı alan İzmir ekibi, şimdi de sağ bek bölgesinde oynayan Ogün Bayrak'la masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Böylece Ogün Bayrak, yeni sezonda da Göztepe formasını giyecek.

Geçtiğimiz sezon 28 maça çıktı

Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un geçtiğimiz sezon Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda toplam 28 maçta görev verdiği Ogün Bayrak, 1923 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki oyuncu, bu süreçte skor üretemezken, 1 asistlik katkı verdi. Ayrıca deneyimli oyuncu, 3 sarı kartın yanı sıra 1 de kırmızı kart gördü.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.