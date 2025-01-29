İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2025 Çarşamba / 30 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7744
  • EURO
    37,2904
  • ALTIN
    3178.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe öne geçtiği maçlarda skoru korumakta zorlanıyor
Spor

Göztepe öne geçtiği maçlarda skoru korumakta zorlanıyor

Göztepe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de öne geçtiği 5 karşılaşmanın 3'ünü kaybederken 2'sini ise beraberlikle tamamladı.

IHA29 Ocak 2025 Çarşamba 10:37 - Güncelleme:
Göztepe öne geçtiği maçlarda skoru korumakta zorlanıyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı 20 müsabakada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 34 puanla 5. sırada bulunuyor. İzmir ekibi, bu sezon dış sahada oynadığı ve öne geçtiği 5 maçta skoru koruyamadı. Alanyaspor ve Hatayspor deplasmanlarında 1-0 öne geçmesine rağmen kalesini gole kapatamayan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, bu karşılaşmalardan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalardan 1 puan alarak teselli bulsa da; Gaziantep FK, Samsunspor ve son haftada oynadığı Fenerbahçe maçlarında yine öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve karşılaşmaları kaybetti.

Böylece Göztepe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de öne geçtiği 5 karşılaşmanın 3'ünü kaybederken 2'sini ise beraberlikle tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.