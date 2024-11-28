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Spor

Göztepe orta sahası üst üste gelen sakatlıklardan bunaldı

Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş'ı 4-2 yenip üst sıralara tırmanan Göztepe'de en yoğun forma rekabetinin yaşandığı orta saha üst üste gelen sakatlıklar nedeniyle oldukça daraldı.

DHA28 Kasım 2024 Perşembe 11:03 - Güncelleme:
Göztepe orta sahası üst üste gelen sakatlıklardan bunaldı
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Cumartesi günü Başakşehir deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılılarda özellikle Isaac Solet'in çapraz bağ sakatlığı yaşaması tüm camiayı üzerken, tedavileri devam eden Doğan Erdoğan ve Ahmed Ildız'ın da henüz tam hazır olmadığı kaydedildi.

Yalçın Kayan'ın da süresiz kadro dışı bırakıldığı takımda Anthony Dennis, Vuctor Hugo, David Tijanic ve Kuyru Matsuki sağlam kaldı. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Başakyehir maçı öcesi Doğan ve Ahmed'in durumlarıyla yakından ilgilendiği, sağlık ekibinin iki oyuncunun müsabakaya yetişmesi için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi. Bulgar teknik adamın İstanbul'da Dennis, Hugo ve Tijanic üçlüsü ile orta alanı kurması bekleniyor.

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