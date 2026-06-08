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Spor

Göztepe, Rebecca Latham'ı kadrosuna kattı!

Göztepe, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Amerikalı pasör çaprazı Rebecca Latham ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

AA8 Haziran 2026 Pazartesi 18:57 - Güncelleme:
Göztepe, Rebecca Latham'ı kadrosuna kattı!
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, Amerikalı pasör çaprazı Rebecca Latham ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.

Pasör çaprazı pozisyonunda görev yapan Latham'ın Denver Pioneers, Futura Giovani Busto Arsizio, Hwaseong IBK Altos, ASP Thetis, AO Markopoulo Revoil, Athletes Unlimited Pro League, Mets de Guaynabo ve son olarak Incheon Heungkuk Life Pink Spiders takımlarında forma giydiği kaydedildi.

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