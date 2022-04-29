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Spor

Göztepe, Rizespor maçında gençlere emanet

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe'de, Çaykur Rizespor karşılaşmasında Arda, Ege, Mete, Yusuf, Fırat ve Efe Can gibi gençlerin 11'de oynaması bekleniyor.

DHA29 Nisan 2022 Cuma 13:21 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de pazar günü evinde Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek küme düşen Göztepe, yeni sezonun kadrosuna odaklandı. Teknik direktör Stjepan Tomas'la yollarını ayırıp son 4 maça U19 Antrenörü Serdar Sabuncu ile çıkmayı planlayan sarı-kırmızılılarda gelecek sezon takımda kalacak oyuncuların ağırlıklı olarak forma giyeceği bildirildi. Çaykur Rizespor karşılaşmasında Arda, Ege, Mete, Yusuf, Fırat ve Efe Can gibi gençlerin 11'de oynaması beklenirken, yine kadroda kalması planlanan Kerim, Kahraman, Yalçın, Di Santo, Arslanagic'in de görev alacağı kaydedildi.

Sezon sonu iyi bir bonservis bedeli karşılığında satılması beklenen kaptan Halil Akbunar'ın da kalan maçlarda oynayacağı öğrenildi. Şu ana kadar Burekovic, Soner, Ndiaye ve Nwobodo ile yollarını ayıran Göztepe'de Tijanic, Baku ve Lourency'nin gelecekleri ise belirsiz. Tijanic'e Polonya ekiplerinden teklifler geldiği ancak Baku ve Lourency için henüz bir talip olmadığı kaydedildi. Yönetimin Mihojevic'le birlikte Baku ve Lourency'le de görüşme yapacağı, 3 oyuncuyla karşılıklı anlaşma yolu arayacağı ifade edildi.

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