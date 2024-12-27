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Spor

Göztepe, Rodriguez'in ardından Kennedy'i de listesine ekledi

Süper Lig'in ilk devresini Avrupa potasında tamamlayan Göztepe transfer çalışmalarında vites arttırdı. İzmir ekibi Rodriguez'in ardından John Kennedy'i de listesine ekledi.

DHA27 Aralık 2024 Cuma 14:53 - Güncelleme:
Göztepe, Rodriguez'in ardından Kennedy'i de listesine ekledi
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Süper Lig'de ilk yarıyı 28 puanla Avrupa potasında kapatan Göztepe golcü arayışlarını hızlandırdı. Paraguay ekiplerinden Clup Olimpia'da Rodriguez'i gündemine alan Göztepe, Brezilyalı golcü John Kennedy'i de listesine ekledi. Ülkesinin takımı Fluminense'de forma giyen 22 yaşındaki forveti kadrosuna katmak için girişimlere başlayan yönetimin en kısa süre içinde transferi noktalaması bekleniyor. Fluminense cephesinin Kennedy için 5 milyon Euro bonservis istediği, Sport Republic şirketinin ise Brezilya temsilcisine 2 milyon 500 bin Euro teklif ettiği öğrenildi. Pazarlıkların devam ettiği görüşmenin, önümüzdeki hafta sonuçlanacağı bildirildi. Fluminense alt yapısında yetişen John Kennedy 2024 yılında 22 maça çıkıp 3 gol attı.

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