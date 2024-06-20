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Spor

Göztepe, Romulo Cardoso'nun satın alma opsiyonunu kullandı

Göztepe, ara transfer döneminde Club Athletico Paranaense'den kiraladığı Romulo Cardoso'nun satın alma opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA20 Haziran 2024 Perşembe 10:35 - Güncelleme:
Göztepe, Romulo Cardoso'nun satın alma opsiyonunu kullandı
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Kısa bir süre önce 29 yaşındaki sol bek Djalma Silva'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de golcü oyuncu Romulo Cardoso için harekete geçti. İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ara transfer döneminde Club Athletico Paranaense'den satın alma opsiyonuyla kadroya katılan Brezilyalı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Öte yandan Romulo ile Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor başta olmak üzere birçok kulübün de ilgilendiği iddia ediliyordu.

8 GOLLÜK KATKI VERDİ

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde takıma katılan 2002 doğumlu forvet oyuncusu Romulo Cardoso, sarı-kırmızılı formayla ligde 13 maça çıkarken 5 gol, 3 asistlik katkı verdi. Brezilyalı oyuncu, Bandırmaspor (1), Boluspor (2) ve Erzurumspor FK (2) maçlarında rakip fileleri havalandırmayı başardı. Genç oyuncu, Bandırmaspor, Adanaspor ve Giresunspor müsabakalarında ise birer asist yaptı.

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