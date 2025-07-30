İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2025 Çarşamba / 5 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5836
  • EURO
    46,9689
  • ALTIN
    4340.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Göztepe, Ruan Teixeira ile anlaştı

Göztepe, Brezilya Serie B ekiplerinden Atletico Goianiense forması giyen 30 yaşındaki sağ bek oyuncusu Ruan Teixeira ile her konuda anlaşmaya vardı.

IHA30 Temmuz 2025 Çarşamba 10:10 - Güncelleme:
Göztepe, Ruan Teixeira ile anlaştı
ABONE OL

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Kadro planlaması kapsamında eksik bölgelere takviye yapan sarı-kırmızılılar, şu ana kadar Arda Okan Kurtulan, Allan Godoi, Rhaldney, Junior Olaitan, Amin Cherni, Janderson ve Ibrahim Sabra'yı renklerine bağladı. İzmir ekibi, Slovenya kampında sağ bek Ogün Bayrak'ın sakatlanması üzerine bu bölgeye Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un istekleri doğrultusunda bir hamle daha gerçekleştirdi. Göztepe, Brezilya Serie B takımlarından Atletico Goianiense forması giyen 30 yaşındaki sağ bek Ruan Teixeira ile her konuda anlaşmaya vardı. Taraflar arasındaki son detayların karara bağlanmasının ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Atletico Goianiense formasıyla 2024-2025 sezonunda 16 maça çıkan Ruan, 887 dakika süre aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.