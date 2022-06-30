Göztepe sahaya indi! Halil Akbunar sürprizi...

Spor Toto Süper Lig'den geçen sezon küme düşme acısı yaşayan Göztepe, sahaya indi. Yeni sezonda hedefini 1'inci Lig'de şampiyonluk olarak belirleyen sarı-kırmızılılar 2022-2023 sezonun ilk çalışmasını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Kulüp hisselerinin yüzde 70'ini devretme konusunda Sports Republic şirketiyle her konuda anlaşan sarı-kırmızılılarda göreve getirilen teknik direktör Turgay Altay da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Göztepe ile 1 yılı opsiyonlu olmak 2 senelik sözleşme imzalayan Altay, oyuncularla ve tesis personeliyle tanıştıktan sonra çalışmalara başladı.

Göztepe ilk idmanını genç ağırlıklı oyunculardan kurulu kadrosuyla gerçekleştirdi. Transferin gözde isimlerinden olan ve satılması gündeme gelen kaptan Halil Akbunar da takımla çalışmalarda yer aldı. Adı Westerlo'yla anılan Halil'in durumunun önümüzdeki haftalarda netleşeceği kaydedildi.