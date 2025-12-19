İSTANBUL 14°C / 7°C
Spor

Göztepe, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Stanimir Stoilov yönetiminde sürdürdü.

19 Aralık 2025 Cuma 21:18
Göztepe, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde savunma ve hücum varyasyonları gerçekleştiren oyuncular, ikinci bölümde ise taktiksel oyun oynadı.

Sarı-kırmızılı takım, Samsunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

  • Göztepe
  • Trendyol Süper Lig
  • Stanimir Stoilov

