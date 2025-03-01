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Spor

Göztepe, Samsunspor maçıyla çıkışa geçmek istiyor

Süper Lig'in 26. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Göztepe, bu maçla birlikte yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

IHA1 Mart 2025 Cumartesi 13:21 - Güncelleme:
Göztepe, Samsunspor maçıyla çıkışa geçmek istiyor
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında karşılaşacağı Samsunspor'u mağlup ederek 4 maçlık kazanamama serisini sonlandırmayı hedefliyor.

Göztepe, sezona iyi giriş yaparak başarılı sonuçlar alsa da son haftalarda gösterdiği performansla düşüşe geçti. Ligde 4 maçtır galibiyete hasret kalan İzmir ekibi, 26. haftada pazartesi günü evinde oynayacağı Samsunspor maçıyla birlikte yeni bir sayfa açmak istiyor. Stanimir Stoilov ve öğrencileri, kırmızı-beyazlıları mağlup edip, Avrupa hattına tekrar girebilmek adına önemli bir 3 puana imza atmayı hedefliyor.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada Göztepe, deplasmanda 3-1 öne geçmesine rağmen rakibine 4-3 mağlup oldu

SAKAT FUTBOLCULAR ÇALIŞMALARA BAŞLADI

İzmir ekibi son dönemlerde sakat oyunculardan dolayı büyük bir sorun yaşasa da, Samsunspor maçının hazırlıklarında Romulo ve Taha Altıkardeş'in yer alması taraftarı mutlu etti. Bu iki önemli oyuncunun da pazartesi günü oynanacak maçta kadroda yer alması bekleniyor.

Öte yandan Taha Altıkardeş son olarak 4 Ocak'taki Galatasaray deplasmanında forma giyerken, Romulo ise 2 Şubat'ta Alanyaspor'la oynanan iç saha mücadelesinde sahaya çıkmıştı.

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