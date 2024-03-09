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Spor

Göztepe, Şanlıurfaspor deplasmanına gidiyor

Trendyol 1. Lig 26. hafta mücadelesinde İzmir ekibi Göztepe yarın Şanlıurfaspor ile mücadele edecek.

AA9 Mart 2024 Cumartesi 10:51 - Güncelleme:
Göztepe, Şanlıurfaspor deplasmanına gidiyor
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Trendyol 1. Lig 26. hafta mücadelesinde ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile Göztepe yarın Şanlıurfa'da karşılaşacak.

11 Nisan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Mağlup olmadığı son 8 haftada 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan Göztepe, haftaya 52 puanla 2. sırada girdi. Göztepe'nin rakibi ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ise 24 puan ve averajla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk devresinde konuk ettiği rakibini 3-0 mağlup etmişti.

İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı Ogün Bayrak, yarın forma giyemeyecek.

  • gzötepe
  • trendyol 1 lig
  • ASTOR Enerji Şanlıurfaspor

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