17 Ocak 2026 Cumartesi
Spor

Göztepe, Santos'u renklerine bağladı

Göztepe, hücum oyuncusu Jeferson Marinho dos Santos ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüp, transferi resmi açıklamayla duyurdu.

17 Ocak 2026 Cumartesi 18:50
Göztepe, Santos'u renklerine bağladı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hücum oyuncusu Jeferson Marinho dos Santos'u kadrosuna kattığını bildirdi.

Kulübün açıklamasında, "1999 doğumlu hücum oyuncusu Jeferson Marinho dos Santos ile 2,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Jeh. Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz." denildi.

Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance, yazılı değerlendirmesinde "Yeni bir oyun tarzına ve burada Türkiye'deki yeni yaşama, uyum sağlaması için biraz zamana ihtiyacı olabilir. Ancak bize eksik olan bazı fiziksel özellikleri kazandıracağına inanıyoruz. Onu transfer etme kararımızın nedeni de bu." ifadelerini kullandı.

  • Göztepe
  • Jeferson Marinho
  • Transfer duyurusu

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

