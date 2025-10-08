İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,722
  • EURO
    48,5032
  • ALTIN
    5414.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe, savunma performansıyla Avrupa ekiplerini geride bıraktı
Spor

Göztepe, savunma performansıyla Avrupa ekiplerini geride bıraktı

Bu sezon şu ana kadar kalesinde sadece 2 gol gören Göztepe, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki birçok takımı geride bırakırken, bu alanda zirveyi Serie A ekibi Roma ile paylaştı.

IHA8 Ekim 2025 Çarşamba 10:45 - Güncelleme:
Göztepe, savunma performansıyla Avrupa ekiplerini geride bıraktı
ABONE OL

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon sergilediği etkileyici savunma performansıyla sadece Türkiye'de değil, Avrupa futbolunda da dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 8 haftada kalesinde sadece 2 gol görerek savunma başarısıyla Avrupa'nın üst düzey 5 liginde yer alan birçok kulübü geride bıraktı.

İzmir temsilcisi; Arsenal, Bayern Münih, Real Madrid, Napoli, ve PSG gibi kendi liglerinde zirvede yer alan takımları geride bırakırken, bu 5 ligdeki tüm ekipler arasında yalnızca Serie A ekibi Roma ile zirveyi paylaştı.

DİĞER TAKIMLAR DA GÖZTEPE'NİN YANINA YAKLAŞAMADI

Premier Lig lideri Arsenal, şu ana kadar çıktığı 7 maçta kalesinde 3 gol gördü. Bundesliga'nın zirvesinde yer alan Bayern Münih de kalesinde 3 gole engel olamazken, La Liga'da zirvede yer alan Real Madrid ve ikinci sırada bulunan Barcelona' da 9'ar gol yedi. İspanya'da savunma anlamında öne çıkan Villareal ile Real Betis de 8 golle Göztepe'nin gerisinde kaldı.

Serie A'da lider konumda bulunan Napoli, kalesinde 9 gol görerek savunma istatistiklerinde geri planda kalırken, Ligue 1'in zirvesindeki Paris Saint-Germain ise 5 gole engel olamadı. Bu alanda dikkat çeken tek takım ise İtalya'dan Roma oldu. Başkent temsilcisi, sadece 2 gol yiyerek Göztepe ile birlikte Avrupa'nın en iyi savunma performanslarından birine imza attı ve zirveyi İzmir ekibiyle paylaştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.