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Spor

Göztepe Semih Kaya'nın peşinde

Defansın ortasına en az 2 transfer gerçekleştirmek isteyen Göztepe'de Semih Kaya ismi gündeme geldi.

DHA05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:35 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:35
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Süper Lig'de gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başlayan Göztepe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kaleci dahil her bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların milli stoper Semih Kaya ile ilgilendiği ifade edildi. Defansın ortasına en az 2 transfer gerçekleştirmek isteyen teknik ekibin Semih'in ismini yönetime sunduğu ileri sürüldü. Adı Galatasaray'la da anılan ancak İstanbul ekibiyle henüz anlaşma sağlamayan deneyimli oyuncunun yeniden Süper Lig'de oynamaya çok sıcak baktığı vurgulandı.

Son olarak Çekya'nın Sparta Prag takımında top koşturan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon takımıyla 10 lig müsabakasına çıktı. Toplamda 818 dakika sahada kalan Semih Kaya, 2 gol atmayı başardı. Petkimspor'da futbola başlayan ardında Altay altyapısına transfer olan Semih, 2006'da Galatasaray'a gelip burada profesyonelliğe imza attı. Galatasaray'da gösterdiği çıkışla A Milli Takım'a kadar yükselen oyuncu 23 kez ay-yıldızlı formamızı terletti. 

İç transferde de Napoleoni, Mossoro, Soner, Berkan ve Titi ile anlaşma aşamasına gelen Göztepe'nin Borges'le ise yolları ayırmak istediği dile getirildi.

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