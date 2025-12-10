İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Göztepe set vermeden galip

Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Göztepe, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup etti.

10 Aralık 2025 Çarşamba 16:06
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Göztepe, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Hasan Doğan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Sadettin Kıral

Bahçelievler Belediyespor: Eylül Durgun, Ergül Avcı, Nikolova, Fulden Ural, Ceylan Arısan, Selin Çalışkan (Dilara Yeşil, Sema Nur Doluca, Pelin Özkılıççı, Eda Say, Fatma Nur Yılmaz)

Göztepe: Bajema, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Marusic, İlayda Uçak, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Rotar, Sude Hacımustafaoğlu, Haneline, Melis Erdoğan, Berre İnce, Hande Naz Sunar)

Setler: 14-25, 12-25, 16-25

Süre: 79 dakika (28, 24, 27)

  • Bahçelievler Belediyespor
  • Göztepe
  • SULTANLAR LİGİ

