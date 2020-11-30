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Spor

Göztepe, Sivasspor deplasmanında 3 puanı kaptı

Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Göztepe deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

30 Kasım 2020 Pazartesi 21:47 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 21:47
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Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Göztepe, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Göztepe maçı 1-0 kazandı.

Maçta Göztepe'nin golü 80. dakikada Halil Akbunar'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 9 maç sonunda 14'e yükseltti. Sivasspor ise 9 maç sonunda 9 puanda kaldı.

Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Göztepe ise aynı haftada sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

SİVASSPOR KRİZDE

Sivasspor, bu sezon ligde evinde oynadığı 5 maçı da kazanamadı. Sivas ekibi ligde de son 5 maçında kazanamadı. Sivasspor'un son galibiyeti 17 Ekim'de Kayserispor karşısında geldi.

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