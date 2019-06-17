Göztepe, Sobiech’e gitti

TAKIMI değiştirmeye karar veren geçen sezon golcü sıkıntısı çeken Göztepe, önce bu sorunu çözmeye çalışıyor. Başakşehirli Demba Ba, Konyasporlu Jahovic ve Beşiktaşlı Umut Nayır ile görüşmeleri sürdüren Sarı-Kırmızılılar bonservisi elinde olan geçen sezon Lechia Gdansk’ta top koşturan Artur Sobiech’le pazarlıklara başladı. Polonyalı santrforun Göztepe’ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılar’ın bu oyuncunun kulübünden fiyat istediği öğrenildi. Sağ ayaklı olan 1.85 metre boyundaki Sobiech, 30 resmi maçta rakip filelere 10 gol bırakırken, 5 de asist yaptı. Göz-Göz 4 golcüden 2’sini almayı planlıyor.