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Göztepe son 2 haftaya küme düşme hattının üzerinde girdi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenilmesiyle son 2 haftaya küme düşme hattının hemen üzerinde girdi.

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Lige tutunma mücadelesini sürdüren Göztepe, art arda aldığı 2 galibiyetin ardından 32. haftada ağırladığı Demir Grup Sivasspor'la 3-3 berabere kaldı.

İzmir temsilcisi, puanını 34'e çıkarıp, 31. haftada olduğu gibi küme düşme hattının üzerinde 15. sıradaki yerini korudu. Sarı-kırmızılı ekip, düşme hattındaki rakipleri Bursaspor'un 1, Büyükşehir Belediyespor'un ise 2 puan önünde yer alıyor.

Bursaspor maçı kritik

Göztepe, Süper Lig'in 33. haftasında Bursaspor ile çok kritik bir müsabakaya çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor'u yenmesi ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da puan kaybetmesi durumunda, ligde kalmayı garantileyecek.

İzmir temsilcisi, Bursaspor deplasmanında yenilmesi halinde, sıralamada rakibine geçilecek ve sezonun son haftasına küme düşme hattında girecek.

Maçın beraberlikle tamamlanması durumunda ise Göztepe ile Bursaspor arasındaki puan farkı korunacak ancak sıralama Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un alacağı sonuca göre şekillenecek.

Kalan maçlar

Akhisarspor'un küme düşmesinin kesinleştiği ligde Göztepe, son 2 haftada en yakın rakipleri Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un üzerinde sezonu tamamlamaya çalışacak.

Göztepe, Bursaspor maçının ardından sahasında MKE Ankaragücü önünde sezonu tamamlayacak. Bursaspor, sahasında oynayacağı Göztepe müsabakasının ardından, son maçıda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 33. haftada Fenerbahçe'yi ağırlayıp, 34. haftada İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında puan arayacak.

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