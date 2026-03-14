15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Göztepe son nefeste yıkıldı

Göztepe, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Konuk ekip, İbrahim Kaya'nın 90+9'daki golüyle son anda 1 puanı kurtardı.

HABER MERKEZİ14 Mart 2026 Cumartesi 22:28 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, Alanyaspor'u konuk etti.

Isonem Park'ta oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Göztepe'de Juan, 7. dakikada kullandığı penaltıyı kaçırdı. Kalecinin çeldiği topu takip eden Juan, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin 15. dakikasında Alanyaspor'da Inais Hagi, skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Hagi'nin kullandığı serbest vuruşta savunmada Ogün Bayrak'a da çarpan top sol direğin yanından ağlarla buluştu.

İlk yarı 1-1'lik beraberlikle sona ererken, 58. dakikada oyuna giren Janderson, 59. dakikada Göztepe'yi 2-1 öne geçirdi. VAR'dan gelen uyarıü üzerine pozisyonu inceleyen hakem Asen Albayrak, Göztepe'de Dennis'in topu kaptığı sırada Ruan'a yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirmedi ve 5 dakika boyunca incelenen gol geçerli sayıldı.

Mücadelede dakikalar 90+9'u gösterdiğinde ise Alanyaspor'da İbrahim Kaya, skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti. 90+4'te oyuna giren 25 yaşındaki forvet, Aliti'nin pasında ceza sahasında topla buluştu. İbrahim, savunma oyuncularına rağmen yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken, beraberlik sonrası her iki taraf da hanesine 1'er puan yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de galibiyet hasreti 6 maça çıkan Göztepe, puanını 43'e yükseltti ve 5. sırada konumlandı. Galibiyet hasreti 4 maça yükselen Alanyaspor ise 28 puanla 11. sırada yer aldı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Galatasaray ile oynayacağı maç, Sarı-Kırmızılılar'ın Şampiyonlar Ligi maçının olması sebebiyle ertelenen Alanyaspor, 5 Nisan'da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Alanyaspor ise Süper Lig'de bir sonraki hafta Kocaelispor'u konuk edecek.

HAKEM ASEN ALBAYRAK TARİHE GEÇTİ

Öte yandan karşılaşmayı, hakem Asen Albayrak yönetti. Albayrak, 22 yıl sonra Süper Lig'de görev yapan ilk kadın orta hakem oldu.

